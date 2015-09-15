В Сумах расширили скалодром Об этом в своем Фейсбуке написал сумской альпинист Владимир Рошко.

«Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

В мае, придя на тренировку после снятия всех запретов на посещение спортзалов, спортплощадок, парков и т.д., я произнёс фразу: "В этом году мы расширим наш стенд". И это казалось чем-то далёким и чем-то, что наверное может быть, но не скоро и не с нами. На тот момент у нас не было ничего: ни проекта, ни денег, ни толком людей, но было самое главное - было огромное желание и несколько энтузиастов, которые тоже прониклись этой идеей.

На протяжении полугода деньги на стройку мы искали, как могли: зарабатывали благотворительными тренировками, фестивалями, проводили учебно-тренировочные сборы на скалах, инструкторский сбор с которых шёл в кассу будущей стройки. При этом не забывали постоянно обновлять материально-техническую базу уже существовавшего стенда: веревки, системы, карабины, страховочные устройства, зацепки, магнезия и т.д.

Итог таков: 2/3 необходимой суммы собрали-заработали, 1/3 "вкинул" своих... Но! саму конструкцию всё же вчера смонтировали! Огромная благодарность всем, кто нашёл возможность и время поддержать и помочь! Это было очень важно!

Много работы уже сделано, но ещё много впереди: покраска, покупка новых зацепов, строительство раздевалки...

Так уж сложилось, что альпклуб "Сумы", и скалодром "Рельеф" не являются коммерческими проектами. Наша задача нести спорт в массы) На скалодроме занимаются и соревнуются, как взрослые, так и совсем маленькие скалолазики с детского клуба туристов-альпинистов "Абалаковец".

Друзья, если у вас вдруг возникнет желание финансово поддержать нас , то буду очень рад и бесконечно благодарен! Под мою личную ответственность конечно.

На всякий случай оставлю номер карты для донатов:

5167 4900 6857 5191 Ощадбанк.

P.S.: Да, кстати! Хэйтерам тоже огромное спасибо) вы были моим стимулом! Продолжайте в том же духе и у нас всё будет ещё лучше!», - написал он.