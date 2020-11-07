Ушел из жизни бывший глава райгосадминистрации на Сумщине

«Лебединский городской совет выражает глубокое, искреннее сочувствие родным и близким Древаля Сергея Николаевича по поводу его смерти.
Сергей Николаевич много лет своей жизни отдал служению обществу. Трудно найти слова утешения, когда происходит непоправимое - смерть близкого человека. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты. Разделяем горе родных. Вечная и светлая память...», - говорится в сообщении.
Сергей Древаль был депутатом Лебединского райсовета, в 2015 году – главой Лебединской РГА.