На Сумщине 465 новых случаев коронавируса

За воскресенье было подтверждено 465 новых случаев. 108 человек выздоровело, - всего 6816. Двое умерло, - всего 262. Лечатся 11246.
В Украине 9832 новых случая, - всего 545 689. Выздоровело 2753, - всего 244 197. Умерло 94, - всего 9697. Лечатся 291 795.
По состоянию на 16 ноября в Сумской области 18324 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Станом на 15 листопада 2020 року на Сумщині 17859 випадків захворювання на COVID-19....
По состоянию на 14 ноября в Сумской области 17437 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 13 ноября в Сумской области 16781 случай заболевания коронавирусной инфекцией.... 1
За четверг на Сумщине подтверждено 680 новых случаев заболевания COVID-19....