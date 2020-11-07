На Сумщине 465 новых случаев коронавируса На утро 16 ноября в Сумской области подтверждено 18324 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За воскресенье было подтверждено 465 новых случаев. 108 человек выздоровело, - всего 6816. Двое умерло, - всего 262. Лечатся 11246.

В Украине 9832 новых случая, - всего 545 689. Выздоровело 2753, - всего 244 197. Умерло 94, - всего 9697. Лечатся 291 795.