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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:091816

На Сумщине 18324 случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 16 ноября в Сумской области 18324 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 465 человек (Сумы - 218, Конотоп - 4, Ромны - 50, Ахтырка - 1, Глухов – 62, Лебедин – 20, Белопольский р-н - 4, Бурынский р-н - 1, Глуховский р-н - 13, Кролевецкий р-н – 37, Лебединский р-н - 2, Путивльский р-н - 12, Роменский р-н – 6, Сумской р-н - 20, Тростянецкий р-н – 15.

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 262 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы - 1, Тростянецкий р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 6816 человек, из них за минувшие сутки - 108 (Сумы - 60, Ромны - 16, Белопольский р-н – 3, Кролевецкий р н – 7, Роменский р-н - 10, Сумской р-н - 3, Тростянецкий р-н - 9).

Общество Коронавирус

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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