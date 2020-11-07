На Сумщине 18324 случаев COVID-19: подробности

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 465 человек (Сумы - 218, Конотоп - 4, Ромны - 50, Ахтырка - 1, Глухов – 62, Лебедин – 20, Белопольский р-н - 4, Бурынский р-н - 1, Глуховский р-н - 13, Кролевецкий р-н – 37, Лебединский р-н - 2, Путивльский р-н - 12, Роменский р-н – 6, Сумской р-н - 20, Тростянецкий р-н – 15.
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 262 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы - 1, Тростянецкий р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 6816 человек, из них за минувшие сутки - 108 (Сумы - 60, Ромны - 16, Белопольский р-н – 3, Кролевецкий р н – 7, Роменский р-н - 10, Сумской р-н - 3, Тростянецкий р-н - 9).
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