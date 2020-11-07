В Сумах самая низкая явка на повторных выборах мэра в Украине Второй тур выборов мэра в семи городах Украины прошел при крайне низкой явке.

Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров семи украинских городов в воскресенье, 15 ноября, составила 24%, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Самый высокий показатель явки среди семи городов зафиксирован в Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.) – 34,29% (26751 избиратель). Самая низкая явка – в Сумах (19,02%, или 43747 избирателей). Для сравнения — во втором туре 15 ноября 2015 года явка была 34,1 %, что было самым низким показателем активности избирателей за всю историю выборов независимой Украины.