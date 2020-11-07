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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине за фейковый ремонт авто из бюджета перечислено почти 600 тыс. грн

Шосткинской местной прокуратурой 13 ноября сообщено о подозрении бывшему директору управления жилищно-коммунального хозяйства, исполняющему обязанности директора коммунального предприятия городского совета и директору общества с ограниченной ответственностью, преступные действия которых нанесли государственным интересам материальный ущерб на сумму почти 600 тыс. грн (ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, 17 декабря 2018 года между указанными лицами заключен трехсторонний договор на капитальный ремонт автогидроподъемника на базе автомобиля «ЗИЛ 130». Уже 20 декабря, достоверно понимая, что работы по объекту выполнены не в полном объеме и не подлежат принятию, в то время начальник управления подписал акт выполненных работ, составленный директором общества. Свою подпись также поставил исполняющий обязанности директора коммунального предприятия. Поэтому на счет общества перечислено 594510 грн бюджетных средств в качестве полной оплаты за якобы выполненную работу.

Однако согласно проведенной экспертизы автогидроподъемник на базе автомобиля «ЗИЛ-130» находится в технически неисправном и неработоспособном состоянии, поскольку капитальный ремонт вообще не был проведен.

Противоправную деятельность лиц разоблачены Шосткинским отделом полиции ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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