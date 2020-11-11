У Сумах альтернативну службу проходять 11 віруючих

До комісії мають можливість звернутись мешканці Сумської міської територіальної громади, що підлягають призову на строкову військову службу та належать до діючих у відповідності до законодавства релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, щодо заміни строкової військової служби на альтернативну невійськову.

З початку року відбулось 13 засідань цієї комісії, на яких розглядались питання направлення на альтернативну службу та визначення конкретного місця її проходження, продовження строку та припинення служби в зв’язку із закінченням терміну, дострокове припинення в зв’язку з виникненням права на відстрочку внаслідок зміни сімейних обставин.

При цьому, за час запровадження карантинних обмежень на проходження альтернативної (невійськової) служби в комунальних та державних закладах, діяльність яких спрямовано на підтримку сталої життєдіяльності Сумської міської тергромади, направили шість осіб.

На сьогоднішній день таку службу проходять 11 осіб, з них четверо забезпечують діяльність сфери охорони здоров’я в КНП «Центральна міська клінічна лікарня» та КНП «Сумська центральна районна клінічна лікарня» на посадах електромонтера, слюсаря-сантехніка, оператора комп’ютерного набору та підсобного робітника. Решта – закладів освіти, соціального захисту та житлово-комунального господарства (гімназія № 1, школа № 3, Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, КП «Сумитеплоенергоцентраль», КП «Центр догляду за тваринами» та КП «Спеціалізований комбінат»).

Для розгляду на засіданні комісії питання направлення на альтернативну службу мешканцям Сумської міської ТГ необхідно надати поштовим відправленням або через скриньку, розташовану при вході до адмінбудівлі департаменту соціального захисту населення (Харківська, буд. 35), письмову заяву та документ, що підтверджує істинність релігійних переконань, копію паспорта, документа про освіту, довідку з місця роботи або навчання (в разі якщо особа працює або навчається).

Детальну інформацію можна отримати за тел.: 78-71-47.