Две сумские команды сыграют за кубок Украины (трансляция)

В турнире примут участие две команды СумГУ. Вашему вниманию расписание матчей и видеотрансляция поединков турнира.
10:05 (Корт 1, Pool A) SumDU - НУФВСУ-3
10:25 (Корт 2, Pool C) Киевский Колледж Связи - SumDU-2
10:45 (Корт 1, Pool A) ККФВ - SumDU
11:05 (Корт 1, Pool C) SumDU-2 - НУФВСУ-2
11:25 (Корт 2, Pool A) SumDU - ВНУ-2
11:45 (Корт 1, Pool C) SumDU-2 - Политехник-Харьков
12:45 (Корт 2, Pool A) Колледж связи- SumDU
14:45 (Корт 1) Четвертьфинал 1
14:45 (Корт 2) Четвертьфинал 2
15:05 (Корт 2) Четвертьфинал 3
15:05 (Корт 1) Четвертьфинал 4
15:35 (Корт 1) Полуфинал 1
15:35 (Корт 2) Полуфинал 2
16:05 (Корт 1) Финал
16:05 (Корт 2) Матч за 3 место