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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:50139

Заведениями профобразования рекомендовано организовать обучение в смешанной форме

С 16 ноября заведениям профессионального (профессионально-технического) образования рекомендовано проводить обучение по смешанной форме с внесением изменений в график образовательного процесса и расписания занятий.

Важно, что заниматься ученики смогут группами не более 20 человек.

Такие рекомендации с учетом решения Правительства по усилению противоэпидемических мероприятий предоставляет Министерство образования и науки письме руководителям департаментов образования и науки, учреждений профтехобразования и учебно-методических центров.

Готовясь к смешанному обучению, администрации следует организовать процесс таким образом, чтобы учащиеся и педагоги меньше контактировали между собой, например, изменить продолжительность перерывов, время начала и окончания занятий и тому подобное. В заведении также рекомендовано организовать регулярную уборку, проведение дезинфекции предметов общего потребления. Кроме того, в этот период доступ посторонних лиц, не участвующих в образовательном процессе, запрещается.

Напомним, что ранее МОН определило алгоритм действий работников профтехов в случае выявления признаков респираторного заболевания у учащихся или педагогов. Пока эти рекомендации остаются в силе.

Общество
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