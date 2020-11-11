За выходные на Сумщине полиция обнаружила 31 нарушение карантина В период с 00 часов субботы до 00 часов понедельника рейдовые группы проверили 1533 заведения на территории области, деятельность которых в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11.11.2020 № 1100 в этот период времени запрещена.

Для проведения проверок соблюдения карантинных норм на территории области созданы мобильные группы, в состав которых, кроме сотрудников полиции, вошли представители Госпродпотребслужбы и органов местного самоуправления. В течение выходных дней они обнаружили 31 нарушение карантинных ограничений.

Больше всего таких фактов зафиксировано в Сумах - 15, в Конотопском и Глуховском районах - по 4, в Ахтырском - 2.

По выявленным нарушениям составлено 16 административных протоколов, предусмотренных статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение правил карантина людей».

Полиция в очередной раз обращается к предпринимателям с пониманием относиться к нынешней сложной эпидемиологической ситуации и не допускать нарушений правил карантина людей. Ведь за их нарушение возможна не только административная, но и уголовная ответственность, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.