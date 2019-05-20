Сумчанка выиграла международные соревнования по спортивному ориентированию во Львове

В нем приняли участие и сумчане: воспитанник отделения спортивного ориентирования КДЮСШ №1 г. Сумы Владислав Арбузов и выпускница этого же отделения Елена Постельняк. В рамках сборов спортсмены приняли участие в международных соревнованиях по спортивному ориентированию Open Lion Cup, где Елена Постельняк завоевала все возможные награды высшей пробы, а Владислав Арбузов занял почетное шестое место среди участников возрастной группы Ч21 (ему, кстати, всего 18 лет).
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