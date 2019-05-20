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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанка выиграла международные соревнования по спортивному ориентированию во Львове

С 29 октября по 9 ноября в г. Львов состоялся учебно-тренировочный сбор расширенного состава национальной сборной команды Украины по спортивному ориентированию.

В нем приняли участие и сумчане: воспитанник отделения спортивного ориентирования КДЮСШ №1 г. Сумы Владислав Арбузов и выпускница этого же отделения Елена Постельняк. В рамках сборов спортсмены приняли участие в международных соревнованиях по спортивному ориентированию Open Lion Cup, где Елена Постельняк завоевала все возможные награды высшей пробы, а Владислав Арбузов занял почетное шестое место среди участников возрастной группы Ч21 (ему, кстати, всего 18 лет).

Спорт Спортивное ориентирование

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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