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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:21252

Виплата житлової субсидії у Сумах відбувається за двома моделями

У 2020 році субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі надаються населенню за двома моделями, які діють паралельно:

  • - грошова безготівкова – перерахування коштів на центральному рівні на банківський рахунок в АТ «Ощадбанк» зі спеціальним режимом використання – з подальшим їх спрямуванням на оплату житлово-комунальних послуг;

    - грошова готівкова – надання житлових субсидій готівкою безпосередньо одержувачу.

    Субсидія в грошовій безготівковій формі призначається домогосподарствам, які звертаються за призначенням житлової субсидії вперше, або домогосподарствам, у яких на момент визначення права на отримання субсидії з травня 2020 року на особових рахунках у підприємствах – надавачах житлово-комунальних послуг обліковувалася прострочена понад 3 місяці заборгованість із оплати за житлово-комунальні послуги в розмірі, що перевищує 340,00 грн. Ці домогосподарства отримують субсидію виключно через АТ «Ощадбанк». У разі якщо сума призначеної житлової субсидії перевищує 5 тис. гривень на місяць – її виплата здійснюється в грошовій безготівковій формі. Також за бажанням одержувача субсидії, якому вона надається в грошовій готівковій формі, виплата субсидії з наступного місяця може здійснюватися в грошовій безготівковій формі на підставі заяви, поданої структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, в якій обов’язково зазначається номер мобільного телефону заявника.

    Виплата субсидій у грошовій готівковій формі здійснюється:

    - у разі надання субсидіантами інформації про платіжні реквізити – через будь-який із уповноважених банків;

    - у разі відсутності рахунків в уповноважених банках до надання інформації про платіжні реквізити – через поштові відділення за адресою, вказаною при зверненні за субсидією.

    Одержувачі субсидії можуть самостійно обирати, куди перераховуватимуться кошти: до одного з уповноважених банків чи до відділення «Укрпошта».

    При бажанні змінити виплату субсидії з «Укрпошти» на банківську установу або навпаки необхідно звернутися до департаменту з відповідною заявою.

    Телефони для консультацій:

    - багатоканальний номер 788-888

    - додатковий 050-407-81-99.

Общество Субсидии

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