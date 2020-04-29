Виплата житлової субсидії у Сумах відбувається за двома моделями

- грошова безготівкова – перерахування коштів на центральному рівні на банківський рахунок в АТ «Ощадбанк» зі спеціальним режимом використання – з подальшим їх спрямуванням на оплату житлово-комунальних послуг;

- грошова готівкова – надання житлових субсидій готівкою безпосередньо одержувачу.

Субсидія в грошовій безготівковій формі призначається домогосподарствам, які звертаються за призначенням житлової субсидії вперше, або домогосподарствам, у яких на момент визначення права на отримання субсидії з травня 2020 року на особових рахунках у підприємствах – надавачах житлово-комунальних послуг обліковувалася прострочена понад 3 місяці заборгованість із оплати за житлово-комунальні послуги в розмірі, що перевищує 340,00 грн. Ці домогосподарства отримують субсидію виключно через АТ «Ощадбанк». У разі якщо сума призначеної житлової субсидії перевищує 5 тис. гривень на місяць – її виплата здійснюється в грошовій безготівковій формі. Також за бажанням одержувача субсидії, якому вона надається в грошовій готівковій формі, виплата субсидії з наступного місяця може здійснюватися в грошовій безготівковій формі на підставі заяви, поданої структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, в якій обов’язково зазначається номер мобільного телефону заявника.

Виплата субсидій у грошовій готівковій формі здійснюється:

- у разі надання субсидіантами інформації про платіжні реквізити – через будь-який із уповноважених банків;

- у разі відсутності рахунків в уповноважених банках до надання інформації про платіжні реквізити – через поштові відділення за адресою, вказаною при зверненні за субсидією.

Одержувачі субсидії можуть самостійно обирати, куди перераховуватимуться кошти: до одного з уповноважених банків чи до відділення «Укрпошта».

При бажанні змінити виплату субсидії з «Укрпошти» на банківську установу або навпаки необхідно звернутися до департаменту з відповідною заявою.

Телефони для консультацій:

- багатоканальний номер 788-888

- додатковий 050-407-81-99.