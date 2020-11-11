В Шостке поймали магазинного вора В одном из магазинов Шостки 19-летний парень набрал товара на сумму более 800 гривен и, не оплатив, покинул торговую точку. Задержали его уже на улице.

По спецлинии «102» поступило сообщение от продавца одного из магазинов Шостки. Женщина рассказала, что неизвестный пытался совершить кражу из их магазина, однако его задержали - с неоплаченным товаром и уже вне помещения магазина.

Выехав по указанному адресу, правоохранители установили - подозреваемому 19 лет, он местный. В его пакете полицейские нашли похищенные из магазина набор станков для бритья, несколько наименований рыбацких снастей, фен для сушки волос и три больших блокнота. Общий ущерб по краже составил более 800 гривен.

Относительно молодого человека в полиции открыли уголовное производство по ст. 15 «Покушение на преступление», ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Окончательное наказание ему определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.