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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:23217

Мошенники обманули 83-летнюю жительницу Ахтырки на 44 тыс. грн

Пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили о ДТП, в которое якобы попал ее сын. По их словам, он стал виновником аварии и от его действий пострадал посторонний человек.

В полицию обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что ей позвонили неизвестные, представились работниками полиции и сообщили неприятную новость. По словам псевдоследователя, ее сын переходил дорогу в не предназначенном месте, в результате чего стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Мол, женщина-водитель, пытаясь не сбить ее сына, направила машину в дерево, и сейчас нуждается в немедленной операции. Пока продолжалась эта беседа, в дом заявительницы подъехал другой человек, которому она передала почти 44000 гривен в отечественной и зарубежной валюте. Позже женщина решила позвонить сыну, и в разговоре с ним узнала, что у того все хорошо, и никакой автоаварии не было. Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась на специальную линию «102».

Следователи по факту обмана открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого проводятся мероприятия с целью установления и задержания злоумышленника. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Работники полиции в очередной раз предостерегают граждан не доверять незнакомцам, быть более осмотрительными в телефонных разговорах. Если вам сообщают, что ваши близкие находятся в полиции или в больнице, обязательно позвоните на личный номер родных или на специальную линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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