В Сумах полиция приняла 8 заявлений по нарушениям на выборах

В течение 15 ноября в полицию поступило 8 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом в городе Сумы. По всем фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие законные решения.
Пять сообщений касались нарушений отдельных норм Избирательного Кодекса Украины на УИК, два - несоблюдение членами УИК противоэпидемических мероприятий и одно - невыдачи бюллетеня гражданину без паспорта.
Все эти факты должным образом зарегистрированы и по ним проводятся проверки в соответствии с действующим законодательством.
Сейчас все участковые избирательные комиссии сдали избирательную документацию в ТИК, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.