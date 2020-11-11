В Сумах полиция приняла 8 заявлений по нарушениям на выборах Полиция информирует о количестве сообщений, зарегистрированных в день проведения второго тура выборов мэра в Сумах.

В течение 15 ноября в полицию поступило 8 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом в городе Сумы. По всем фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие законные решения.

Пять сообщений касались нарушений отдельных норм Избирательного Кодекса Украины на УИК, два - несоблюдение членами УИК противоэпидемических мероприятий и одно - невыдачи бюллетеня гражданину без паспорта.

Все эти факты должным образом зарегистрированы и по ним проводятся проверки в соответствии с действующим законодательством.

Сейчас все участковые избирательные комиссии сдали избирательную документацию в ТИК, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.