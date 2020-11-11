Диабет повлек осложнения: подробности смерти от коронавируса новоизбранного мэра Конотопа

Подробнее в материале OBOZREVATEL. Был болен диабетом Многие, кто знал Александра Лугового, сейчас в растерянности. Никто не мог предположить, что 53-летний мужчина не сможет справиться с болезнью. Жители села Кузьки Конотопского района, где находится дом избранного мэра, говорят, что первое время, пока он еще не знал, что болен, много встречался с людьми. Однако вскоре ему пришлось лечь в больницу, тест подтвердил коронавирус. Сначала он лечился в Конотопе, но потом переехал в одну из столичных больниц. "Он был болен сахарным диабетом, видимо, поэтому коронавирус и дал осложнение. Он еще молодой мужчина, сильный. Много работал. О нем можно рассказать много хорошего. Он работал в Конотопской районной администрации у нас, потом был депутатом Конотопской районной рады. К нему со своими проблемами можно было прийти и не в часы приема. Никогда не отказывал, всегда выслушивал и старался помочь", – рассказывает местная жительница Людмила.

Год назад случилась беда в семье

У Александра Петровича было два сына. Но год назад в семье случилась трагедия – старший сын покончил с собой, застрелился. Говорят, что оставил записку. Мол, никого ни в чем не обвинял.

"Он сильно переживал это горе. Никто так и не знает, что могло его сына подтолкнуть к такому поступку. Он тут у нас был фермером, занимался разведением красной и черной смородины, дела у него шли неплохо. Был женат, осталось двое деток. Как отец, хозяйственный, крепко стоял на ногах", – говорит местный житель на условиях анонимности.

Давно считали своим мэром