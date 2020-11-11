Патрульные показали видео с места аварии, в которой маршрутка наехала на коляску с ребенком Происшествие произошло 15 ноября, около 17.30, на улице Харьковской в Сумах.

Патрульные, прибывшие на место ДТП, предварительно установили, что 38-летний водитель автомобиля РУТА 25 допустил наезд на детскую коляску, с которой женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 1-летний ребенок получил телесные повреждения. Младенца с ушибами мягких тканей головы доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.