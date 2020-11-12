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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21209

Сколько аппаратов ИВЛ, купленных за счет ковидного госфонда, получит Сумщина?

Министерство здравоохранения утвердило распределение 100 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые закуплены за счет средств фонда борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в приказе министерства № 2594 от 11 ноября, передают Українськi Новини.

По 7 аппаратов будет поставлено в больницы Киева, Харьковской и Днепропетровской областей, 6 аппаратов - в больницы Одесской области, по 5 аппаратов - в больницы Черкасской, Полтавской, Львовской, Донецкой областей.

Меньше всего аппаратов - 1 - будет поставлено в Кировоградскую область, по 2 аппарата выделено Волынской, Луганской, Сумской и Херсонской областям.

В остальные области распределено по 3-4 аппарата ИВЛ.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре ГП "Медицинские закупки Украины" договорилось с компанией "Медхолдинг" о поставке 200 аппаратов ИВЛ за 84 млн гривен.

 
Общество
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