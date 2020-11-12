Кто чаще всего умирает в Сумах от коронавируса? Статистику смертности сообщила сегодня, 17 ноября, начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко во время аппаратного совещания в мэрии.

По ее словам из 125 человек, которые умерли от последствий COVID-19 в Сумах, 53% составляют мужчины. По возрастам чаще всего умирают люди 65-69 лет - 20,5%, 60-64, 70-74 лет – по 18%, 80-84 - 13%.