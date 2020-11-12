Сколько сумчан лечатся от COVID-19 в больницах? Статистику по больницам сообщила сегодня, 17 ноября, начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко во время аппаратного совещания в мэрии.

По ее словам, в горбольнице № 5 находятся на лечении 110 человек. 53 из них на кислородной поддержке, 9 в отделении интенсивной терапии, 4 подключены к аппаратам ИВЛ.

В 4-й больнице 21 пациент, 19 получают кислород свободным потоком.

В детской больнице 21 человек, 18 из них с подозрением, 3 с подтвержденным диагнозом. 3 в интенсивной терапии.

Также 79 сумчан лечатся в областных заведениях – областном центре инфекционных болезней и госпитале для ветеранов.

На сегодня в городских больницах есть 79 свободных коек.