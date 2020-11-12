На Сумщине 579 новых случаев заболевания COVID-19 Об этом сообщила сегодня, 17 ноября, начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко во время аппаратного совещания в мэрии.

По ее словам, за последние сутки в области подтверждено 579 новых случаев заболевания, - всего 18903. 6 пациентов умерло, всего 268. 149 выздоровело, - всего 6945. Заболело 874 медработников.