На Сумщине 18903 случаев COVID-19: подробности По состоянию на 17 ноября в Сумской области 18903 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 579 человек (Сумы - 298, Шостка – 37, Конотоп - 8, Ромны - 6, Ахтырка - 31, Глухов – 27, Лебедин – 28, Белопольский р-н - 9, Бурынский р-н - 18, Великописаревский – 9, Конотопский – 1, Краснопольский – 2, Кролевецкий р-н – 12, Лебединский р-н - 1, Недригайловский – 2, Ахтырский – 7, Путивльский р-н - 3, Середина-Будский р-н – 7, Сумской р-н - 31, Тростянецкий р-н – 25, Ямпольский - 17.

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 268 летальных случая, из них за минувшие сутки - 6 (Сумы - 3, Конотоп, Конотопский и Сумской районы – по 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 6965 человек, из них за минувшие сутки - 149 (Сумы - 112, Шостка – 3, Лебедин - 1, Путивльский район - 13, Сумской р-н - 13, Тростянецкий р-н – 4, Ямпольский - 3).