У Сумах відкриють виставку Костянтина Шипті «IN ARTE LIBERTAS» Сумська міська галерея презентує виставку живопису унікального, талановитого сумського художника Костянтина Шипті «IN ARTE LIBERTAS».

«Сучасний український митець, художник, який працює в жанрі алегорії, символізму та гротеску. Його творчим девізом в житті та мистецтві є крилата фраза стародавніх латинян: «Dum spiro, spero». Поки дихаю – сподіваюсь. Ці слова допомагають мандрувати крізь пітьму сірої буденності, через життєвий океан проблем і турбот, де навколо ледь жевріють людські долі – крихітні вогники в мороці Всесвіту. І з цих маленьких світляків, немов зі шматочків мозаїки, він намагається складати своє дивовижне й захоплююче панно».

Виставка триватиме з 17 по 29 листопада.

Вхід вільний з дотриманням усіх карантинних вимог.