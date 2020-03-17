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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:27667

Какой грипп ждать на Сумщине?

Согласно прогнозу ВОЗ в этом сезоне для северного полушария (в том числе и для Сумщины) определены как ожидаемые 4 штамма вируса гриппа.

Об этом сообщила сегодня, 17 ноября, начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко во время аппаратного совещания в мэрии.

По ее словам, эпидемический сезон 2020-2021 годов в Украине начинается с 40 недели 2020 (28 сентября) и продолжается до 20 недели 2021 года (16 мая). Согласно прогнозу ВОЗ в этом сезоне для северного полушария (в том числе и для нашего региона) определены как ожидаемые следующие штаммы вируса гриппа:

• вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09;

• вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2)

• вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)

• вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).

Из этих четырех вирусов гриппа прошлого эпидемического сезона украинцы могли встретиться со штаммом типа В Phuket (B / Yamagata lineage). А вот с тремя другими мы еще не встречались. Поэтому сейчас крайне важно уделить внимание профилактике этого заболевания, которая делится на специфическую и неспецифическую. К неспецифической профилактики относятся адекватное питание; полноценный сон, поскольку иммунная система чувствительна к его дефицита; обязательное соблюдение правил личной гигиены - прежде всего регулярное мытье рук с мылом; адекватные физические нагрузки - занятия спортом, лучше на свежем воздухе; во избежание большого скопления людей, контакта с больными гриппом и ОРВИ.

Однако наиболее эффективным и научно обоснованным методом профилактики гриппа является специфическая профилактика, то есть своевременная вакцинация.

Общество Грипп

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