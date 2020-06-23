В сумском бюджете дыра выросла до 146 млн грн По состоянию на 12 ноября в общий фонд бюджета Сумской городской громады (без учета официальных трансфертов) поступило 1,6 млрд грн (79,2% к плану на год).

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 составляла 146,2 млн грн, в том числе за счет: налога на доходы физических лиц – 99,2 млн грн; земельного налога и арендной платы – 29,1 млн грн, единого налога – 23,9 млн грн, платы за предоставление административных услуг – 7,3 млн гривен.

Сумма недовыполнения по расписанию составила 124,4 млн грн, в том числе за счет: налога на доходы физических лиц – 73,5 млн грн, единого налога – 25,7 млн грн, земельного налога и арендной платы – 30,2 млн грн., платы за предоставление административных услуг - 6,6 млн гривен.

В Специальный фонд бюджета Сумской городской громады (без учета официальных трансфертов) поступило 49 млн грн. (58,2% к плану на год), что на 36,9 млн грн (или на 43%) меньше поступлений за соответствующий период 2019 года.

В бюджет развития поступило 8,2 млн грн: средства от отчуждения имущества – 5,2 млн грн, от продажи земельных участков – 1,1 млн грн, средства долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта – 1,9 млн гривен.

Официальных трансфертов в общий фонд поступило 478 млн грн, что составляет 99,8% к плану на январь-ноябрь по расписанию, в специальный фонд – 80,3 млн грн, что составляет 98,9% к плану на январь-ноябрь по росписи.