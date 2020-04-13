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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:21324

Почти тысяча сумчан за неделю заболели ОРВИ

Об этом сообщила сегодня, 17 ноября, начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко во время аппаратного совещания в мэрии.

По данным еженедельного мониторинга, за 46-ю неделю (с 6 по 13 ноября) в городе зарегистрировано 939 случаев заболевания ОРВИ, что на 38,2% меньше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 40% - 377 человек – это дети до 18 лет. Из них 158 школьников. Взрослых заболело 562 (на прошлой неделе 998). Интенсивный показатель заболеваемости составляет 355,4 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня – 665,3. Госпитализировано на прошлой неделе 28 жителей города – все дети. Это 2,9% ото всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальные случаи не зарегистрированы.

На сегодня 216 человек провели вакцинацию против гриппа.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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