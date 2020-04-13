Почти тысяча сумчан за неделю заболели ОРВИ

По данным еженедельного мониторинга, за 46-ю неделю (с 6 по 13 ноября) в городе зарегистрировано 939 случаев заболевания ОРВИ, что на 38,2% меньше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 40% - 377 человек – это дети до 18 лет. Из них 158 школьников. Взрослых заболело 562 (на прошлой неделе 998). Интенсивный показатель заболеваемости составляет 355,4 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня – 665,3. Госпитализировано на прошлой неделе 28 жителей города – все дети. Это 2,9% ото всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальные случаи не зарегистрированы.
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