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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Экоинспекция исследовала воду сумских малых реках и водохранилища: 30 превышений на 6

Специалистами Государственной экологической инспекции в Сумской области проведено измерение показателей состава и свойств поверхностных вод рек Сумка, Стрелка и Косовщинском водохранилища, отобранных 9 ноября в 6 различных створах.

Сейчас отделом инструментально-лабораторного контроля уже завершено исследование указанных проб.

По результатам гидрохимического анализа в каждой из проб, отобранных непосредственно из р. Сумка, установлено превышение по некоторым показателям по сравнению с предельно концентрациями (ПДК), определенными для водоемов рыбохозяйственного назначения. В частности, в пробах установлено превышение содержания сульфатов в 1,5-2 раза, аммония (азота аммонийного) - в среднем в 1,5 раза, нитритов - в 2 раза и уровня биологического потребления кислорода (БПК5) - в 2,5 раза.

В «Сумском море» зафиксировано почти трехкратное превышение содержания аммония и уровня БПК5. Кроме этого, в два раза превышена допустимая норма взвешенных веществ и в полтора раза сульфатов.

Антирейтинг по загрязнению воды среди исследованных проб возглавила р. Стрелка. Пробы из нее отбирались с моста возле центрального рынка Сум, в районе впадения в р. Сумка. Эколаборатория зафиксировала сверхвысокую концентрацию сухого остатка, аммония, нитратов, кальция, сульфатов, железа и уровня БПК5, а содержание нитритов вообще зашкаливает - в 18 раз выше ПДК.

Такое качество воды в малых реках Сум обусловлено тем, что почти на всей протяженности их берега очень захламлены, засорены, часто распаханы и иногда искусственно изменены. Кроме того, результаты гидрохимического анализа проб воды свидетельствуют о попадания неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Следовательно, можно предположить, что вред рекам Сумка и Стрелка, а также Косовщинскому водохранилищу наносят жители частного жилого сектора.

Общество
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