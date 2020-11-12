В Сумах повторно проверят предпринимателей нарушителей карантина Мэр Сум Александр Лысенко поручил провести повторные проверки субъектов хозяйствования, где раньше мобильными группами по контролю за выполнением требований действующего законодательства Украины о введении карантинных мероприятий были выявлены нарушения санитарных правил.

По его словам, если ошибки на данных объектах хозяйства не будут исправлены, то будет рассматриваться вопрос о прекращении посещения их сумчанами.

В целом по результатам двух рейдов на прошлой неделе отделом торговли, быта и защиты прав потребителей совместно со специалистами правового управления и ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области обследовано девять объектов торговли и общественного питания. В результате проверок за нарушение санитарных требований составлено шесть протоколов в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

За весь период работы мобильные группы обследовали 243 предприятия и составили 39 протоколов.

Специалисты отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг вместе с правоохранителями в период с 9 по 13 ноября проверили 35 единиц городского пассажирского транспорта на пяти маршрутах. Количество составленных за неделю протоколов - один (за неодетую водителем на лицо маску и превышение количества пассажиров вне сидячих мест). Вместе с тем, проводилась информационно-разъяснительная работа с водителями и пассажирами.

В свою очередь члены временной комиссии по контролю за проведением дезинфекции городского пассажирского транспорта проведено контрольные проверки на трех транспортных предприятиях. Перевозчикам даны рекомендации об усилении дезинфекционных мероприятий.

Подытоживая, начальник отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Станислав Кононенко проинформировал, что с 6 по 12 ноября мобильными группами было проведено 113 проверок на работающих объектах, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Сум, в том числе в кафе, магазинах заведениях бытового обслуживания и т.

Составлены семь актов проверок и 11 протоколов. Проводились профилактические беседы по недопущению нарушений карантинных норм действующего законодательства.