Прокуратура вернула учебному заведению на Сумщине 24 га земли

Ранее установлено, что в январе 2020 года между общеобразовательной школой в Недригайловском районе и физическим лицом-предпринимателем заключен договор об осуществлении совместной деятельности, в частности выращивание сельскохозяйственных культур. Однако по содержанию заключенный договор является мнимой сделкой и скрывает под собой факт аренды указанной земли, что является нарушением требований действующего законодательства.
После вмешательства прокуратуры между предпринимателем и общеобразовательной школой заключено соглашение о расторжении договора о совместной деятельности. Поэтому указанную землю возвращено образовательному заведению, а производство по делу закрыто, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.