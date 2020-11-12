Прокуратура вернула учебному заведению на Сумщине 24 га земли После того, как Роменской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области был заявлен иск о признании недействительным договора об осуществлении совместной деятельности, ответчик добровольно вернул учебному заведению земельный участок площадью 24 га стоимостью более 2 млн грн, выделенной школе для исследовательских и учебных целей.

Ранее установлено, что в январе 2020 года между общеобразовательной школой в Недригайловском районе и физическим лицом-предпринимателем заключен договор об осуществлении совместной деятельности, в частности выращивание сельскохозяйственных культур. Однако по содержанию заключенный договор является мнимой сделкой и скрывает под собой факт аренды указанной земли, что является нарушением требований действующего законодательства.

После вмешательства прокуратуры между предпринимателем и общеобразовательной школой заключено соглашение о расторжении договора о совместной деятельности. Поэтому указанную землю возвращено образовательному заведению, а производство по делу закрыто, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.