На Сумщине горел грузовик с кукурузой (видео) 16 ноября в 20:58 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на ул. Индустриальная в г. Середина-Буда.

На тушение направили дежурный караул 21-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил салон кабины автомобиля Renault Premium, находившийся на стоянке. Для ликвидации пожара спасатели применили пенообразующие жидкость. В 21:05 удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность переброски пламени на топливный бак и полуприцеп с кукурузным зерном. В 21:20 пожар ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, возгорание в кабине обнаружил водитель и пытался имеющимся огнетушителем самостоятельно ликвидировать пожар. А его знакомый - водитель другого грузовика вызвал спасателей. Допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети авто, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.