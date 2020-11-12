На Сумщине горел грузовик с кукурузой (видео)

На тушение направили дежурный караул 21-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил салон кабины автомобиля Renault Premium, находившийся на стоянке. Для ликвидации пожара спасатели применили пенообразующие жидкость. В 21:05 удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность переброски пламени на топливный бак и полуприцеп с кукурузным зерном. В 21:20 пожар ликвидировали.
Всего на тушение привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, возгорание в кабине обнаружил водитель и пытался имеющимся огнетушителем самостоятельно ликвидировать пожар. А его знакомый - водитель другого грузовика вызвал спасателей. Допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети авто, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.