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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27328

На Сумщине двух жителей приговорили к году условно за сорванный флаг

Середино-Будский районный суд Сумской области приговорил двух местных жителей к году условно за хулиганство, совершенное группой лиц.

Один из обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал с автобусной остановки в селе Знобь-Трубчевская два полотна синего и желтого цветов, которые были установлены там на двух опорах линии электропередач. Вечером того же дня в состоянии алкогольного опьянения мужчины проходили мимо здания старостинского округа. Один из обвиняемых подсадил второго до крыши здания где тот сорвал Государственный флаг.

В судебном заседании мужчина раскаивался в содеянном и просил строго его не наказывать. Свою вину признал также и второй обвиняемый.

Суд, приняв во внимание показания обвиняемых, признал мужчин виновными и назначил наказание в виде ограничения свободы на один год. В то же время суд освободил их от отбывания наказания с испытательным сроком на один год, пишет 368.media.

Право
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