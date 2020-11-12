В Сумах из-за детских шалостей с огнем чуть не сгорела квартира (видео) 16 ноября в 20:54, в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении в квартире на втором этаже 5-этажки по ул. Ивана Харитоненко в Сумах.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым с балкона. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Как стало известно, дети хозяев, которые остались дома без присмотра взрослых, найдя спички, решили ними поиграть. Прибыв на место вызова, пожарные установили, что происходит тление дивана и домашних вещей. В 21:09 пожар удалось ликвидировать первичными средствами пожаротушения.

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям еще раз обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, держать спички и зажигалки в недоступных местах. Контролируйте развлечения детей и личным примером учите их правилам безопасного поведения.

Объясняйте детям опасность и последствия игры с огнем. Помните, что жизнь ваших детей зависит только от вас самих! Просим Вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных и в случае опасности звонить в Службу спасения "101".