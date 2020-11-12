В Сумах умер известный врач-диагност

Печальную новость сообщил в Фейсбуке Стас Булава:
«Трудно подобрать верные слова в эту трудную минуту. Сегодня, на фоне коронавирусной болезни, на 59-м году жизни ушел в вечность врач ультразвуковой диагностики Старкив Мирослав Петрович.
Прекрасный человек, глубоко верующий православный христианин, образцовый семьянин, блестящий специалист, посвятивший работе всю свою жизнь. Невозможно оценить его величайший вклад в медицину, человек, спасший тысячи жизней ...
Искренние соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам!
Вечная память, Мирослав Петрович».