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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:25

Наблюдатели отчитались о нарушениях во время выборов в Сумах

Результатами наблюдения в день голосования в Сумской области поделилась координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Сумской области Ольга Коренева во время онлайн-пресс-конференции.

Так, были зафиксированы незначительные нарушения во время голосования и подсчета голосов, которые принципиально не влияют на результат выборов. В основном случае они касались материально-технического обеспечения и процедур голосования. В целом явка во втором туре выборов в Сумах оказалась довольно низкой - лишь каждый 5-й избиратель дошел до избирательного участка и проголосовал. В Сумах в повторном голосовании приняли участие 19,26% сумчан.

«Несмотря на то, что в течение дня повторного голосования наблюдатели ОПОРЫ фиксировали нарушения, не было инцидентов, которые могли бы критически повлиять на результаты волеизъявления избирателей, - резюмировала Ольга Коренева. -Например, утром 15 ноября на участок № 590993 не пускали наблюдателя ОПОРЫ. Впоследствии члены УИК изменили свое мнение и объяснили, что их неправильно информировали.

Преимущественно наблюдатели ОПОРЫ фиксировали нарушения процедурных правил. В частности, на одном из избирательных участков (№590958) избиратели массово заполняли бюллетени вне кабинок для голосования. Кроме того, здесь были случаи выдачи бюллетеней избирателям только одним членом УИК.

Эпидемическая ситуация заставила как УИК, так и избирателей внести коррективы в происходящее. В частности, на одном из избирательных участков (№590996) все избиратели подали заявления о голосовании по месту пребывания. На другом избирательном участке (№590951) во время уборки и дезинфекции все члены УИК покидали помещение, оставляя документацию на столах.

Насущной проблемой остается доступность избирательных участков для маломобильных групп населения. Часть участков находились на вторых этажах зданий без лифта или в полуподвальных помещениях - для того, чтобы проголосовать, нужно было преодолеть до нескольких десятков ступенек. Многие здания, в которых располагаются избирательные участки, не были оборудованы пандусами или угол пандусов таков, что делает невозможным пользование ими.

Подсчет голосов прошел без значительных проблемных инцидентов. Во время приема протоколов и избирательной документации Заречной и Ковпаковской районными в городе ТИК создавались очереди из членов УИК. Сам прием документов происходил довольно быстро. Протоколы нескольких УИК были отправлены на уточнение. Но в целом до 5 утра 16 ноября все протоколы были приняты.

Политика
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