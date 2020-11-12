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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:45614

На Сумщине прощаются с Александром Луговым

В Конотопе 17 ноября прощаются с Александром Луговым.

25 октября он был избран Конотопским городским головой. О смерти Лугового стало известно 16 ноября.

Прощание началось в 12.00. Люди собрались у дома, где он жил. Затем отправились на кладбище. 16-17 ноября в Конотопе объявили Днем траура.

Ранее на своей странице в Фейсбук Александр Луговой рассказывал, что болеет и находится в больнице. 31 октября он сообщил: «Состояние моего здоровья стабилизировалось и уже на следующей неделе я планирую вернуться в Конотоп».

На выборах Александр Луговой обошел 12 других кандидатов, набрав 37,34% голосов. Галочку напротив его имени поставили 7332 избирателей. Между ним и следующим кандидатом – Артемом Семенихиным - разница - в более тысячу голосов.

В Конотопе дату повторных выборов еще не назначили, поскольку местная ТИК пока не получила свидетельство о смерти новоизбранного городского головы, пишет Суспільне.

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