Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в развращении и изнасиловании малолетнего ребенка Сумской апелляционный суд отказал адвокатам подозреваемого в изменении меры пресечения.

Поэтому 30-летний фотограф с Полтавщины, которому правоохранительные органы инкриминируют развращение и изнасилование 9-летней девочки (уголовные правонарушения, предусмотренные ч.2 ст. 156 и ч.4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), останется под стражей.

По версии следствия, мужчина познакомился с девочкой в одной из социальных сетей, а после нескольких дней переписки договорился с ней о встрече. Он приехал за девочкой на собственном авто и пообещал свозить в кафе, однако отвез ее на съемную квартиру, где совершал ряд инкриминируемых ему уголовных правонарушений. В августе этого года следственный судья Ковпаковского районного суда г. Сумы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, который впоследствии по ходатайству органа предварительного расследования продлил еще на месяц.

Оспаривая постановление следственного судьи местного суда, которым подозреваемому было продолжена мера пресечения в виде содержания под стражей, защитники просили апелляционный суд отменить решение суда первой инстанции и применить к их подзащитному домашний арест. Свои апелляционные требования сторона защиты обосновывала тем, что обеспечить выполнение лицом возложенных на него процессуальных обязанностей, а также своевременное и качественное ведение досудебное расследование сможет и более мягкая мера пресечения. Адвокаты подозреваемого настаивали, что риски указанные стороной обвинения являются лишь предположением, а их подзащитный имеет положительные характеристики, репутацию, постоянное место жительства и работы и постоянные социальные связи. Кроме того, в условиях пребывания в следственном изоляторе у него ухудшилось состояние здоровья, а он еще должен ухаживать за родителями, которые имеют неудовлетворительное здоровье, и рассчитаться с кредиторами.

Против удовлетворения апелляционных требований возражала сторона обвинения. В частности отмечая, что сейчас продолжается досудебное расследование и необходимо провести ряд обязательных следственных действий. Рассмотрев материалы уголовного производства, коллегия судей Сумского апелляционного суда отказала адвокатам подозреваемого в замене ранее примененного меры пресечения на домашний арест, поскольку следственный судья пришел к правильному выводу о целесообразности продления срока содержания под стражей, наличии рисков препятствия уголовного производства, необходимость проведения ряда следственных действий.