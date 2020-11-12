Через центри зайнятості Сумщини роботу знайшли більше 16 тисяч осіб

Допомогу по безробіттю отримували 38,3 тис. осіб. (+ 25% до 10 міс. 2019). Використано коштів на допомогу 511 млн. грн. (+53%, 334 млн. грн. за 10 міс. 2019). Працевлаштовано – 16,4 тис. осіб. (-32,7% до 10 міс. 2019).
Тут далася взнаки пандемія короновірусу. Працевлаштовано майже на 8 тисяч менше людей, бо роботодавці подали на 10 тисяч менше вакансій. Хоча за період карантину за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 12,3 тис. громадян, найбільше у жовтні – 2,4 тис. осіб. 4,2 тис. роботодавців області подали інформацію щодо потреби у працівниках.
За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, за час пандемії здійснено низку заходів для допомоги бізнесу. У приклад він навів надання 100 мільйонів гривень допомоги малому та середньому бізнесу.
- Критична ситуація з пошуком роботи на селі, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Справа в тому, що тут катастрофічно зменшується кількість жителів, тому нашими послугами скористалися майже на 7% менше селян, ніж на цю дату минулого року. Тривожним для нас також є збільшення кількості тих, хто перебуває на обліку в центрах зайнятості, маючи вищу освіту. Їх цього року збільшилося на 3,2% і на сьогодні вони становлять 50,4% від загальної кількості безробітних. Збільшується безробітних жінок. Їх від загальної кількості зареєстрованих – до 63%.
Порівняно з 1 листопада 2019 року збільшилося навантаження на одну вакансію. Сьогодні на робоче місце претендує 9 чоловік, торік – 5. Зате з 5,5 тис. до 6,3 тис. грн. зросла «ціна» вакансії. При цьому середній розмір допомоги по безробіттю у листопаді 2019 складав 2954 грн., нині – 3246.
Цьогоріч найбільше людей знайшли роботу у сільському господарстві (майже третина всіх працевлаштованих), у сфері торгівлі, переробній промисловості, державному управлінні та обороні, освіті, постачанні електроенергії, охороні здоров’я, транспорті.
Сьогодні в області найбільш затребувані водії, швачки, продавці продовольчих товарів, машиністи котельної, електромонтери, кухарі, вантажники, слюсарі-ремонтники, токарі, оператори котельної підсобні робітники.