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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10190

Через центри зайнятості Сумщини роботу знайшли більше 16 тисяч осіб

Ринок праці Сумщини, як живий організм, має тенденції до суттєвих змін. Скажімо, за 10 місяців нинішнього року послугами служби зайнятості скористалися 43,1 тис. безробітних. Це на 14% більше, ніж на торішню дату.

Допомогу по безробіттю отримували 38,3 тис. осіб. (+ 25% до 10 міс. 2019). Використано коштів на допомогу 511 млн. грн. (+53%, 334 млн. грн. за 10 міс. 2019). Працевлаштовано  16,4 тис. осіб. (-32,7% до 10 міс. 2019).

Тут далася взнаки пандемія короновірусу. Працевлаштовано майже на 8 тисяч менше людей, бо роботодавці подали на 10 тисяч менше вакансій. Хоча за період карантину за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 12,3 тис. громадян, найбільше у жовтні – 2,4 тис. осіб. 4,2 тис. роботодавців області подали інформацію щодо потреби у працівниках.

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, за час пандемії здійснено низку заходів для допомоги бізнесу. У приклад він навів надання 100 мільйонів гривень допомоги малому та середньому бізнесу.

- Критична ситуація з пошуком роботи на селі, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Справа в тому, що тут катастрофічно зменшується кількість жителів, тому нашими послугами скористалися майже на 7% менше селян, ніж на цю дату минулого року. Тривожним для нас також є збільшення кількості тих, хто перебуває на обліку в центрах зайнятості, маючи вищу освіту. Їх цього року збільшилося на 3,2% і на сьогодні вони становлять 50,4% від загальної кількості безробітних. Збільшується безробітних жінок. Їх від загальної кількості зареєстрованих – до 63%.

Порівняно з 1 листопада 2019 року збільшилося навантаження на одну вакансію. Сьогодні на робоче місце претендує 9 чоловік, торік – 5. Зате з 5,5 тис. до 6,3 тис. грн. зросла «ціна» вакансії. При цьому середній розмір допомоги по безробіттю у листопаді 2019 складав 2954 грн., нині – 3246.   

Цьогоріч найбільше людей знайшли роботу у сільському господарстві (майже третина всіх працевлаштованих), у сфері торгівлі, переробній промисловості, державному управлінні та обороні, освіті, постачанні електроенергії, охороні здоров’я, транспорті.

Сьогодні в області найбільш затребувані водії, швачки, продавці продовольчих товарів, машиністи котельної, електромонтери, кухарі, вантажники, слюсарі-ремонтники, токарі, оператори котельної підсобні робітники.

 
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