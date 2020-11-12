Верховная Рада провалила голосование против карантина выходного дня

Большинство фракций жестко раскритиковали решение Кабмина о локдауне на субботу и воскресенье, тем не менее ВР провалила голосование за рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381.
“За” проголосовали лишь 149 нардепов, при 226 минимально необходимых.
Согласно проект Кабмину хотели рекомендовать разрешить работу бизнеса на выходных:
- баров, ресторанов, кафе;
- спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.
Напомним: Кабмин ввел карантин выходного дня до конца ноября. Но не все мэры городов поддержали эту идею. Согласно карантину выходного дня с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника не должны работать ТРЦ, спортзалы, фитнес-центры, бассейны, а также театры и запрещено проведение массовых мероприятий. В барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы не принимают посетителей.