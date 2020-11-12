На Сумщине созывают старый состав облсовета Тридцать шестая сессия Сумского областного совета седьмого созыва состоится 20 ноября.

Глава Сумского областного совета Владимир Токарь подписал распоряжение о созыве на 20 ноября 36-й сессии, чтобы срочного решить вопросы финансового и материального обеспечения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Пленарное заседание начнется в 10.00 в помещении административного здания Сумского областного совета.

С целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений этого жедня состоятся заседания постоянных комиссий и депутатских фракций областного совета.