На Сумщине созывают старый состав облсовета

Глава Сумского областного совета Владимир Токарь подписал распоряжение о созыве на 20 ноября 36-й сессии, чтобы срочного решить вопросы финансового и материального обеспечения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).
Пленарное заседание начнется в 10.00 в помещении административного здания Сумского областного совета.
С целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений этого жедня состоятся заседания постоянных комиссий и депутатских фракций областного совета.