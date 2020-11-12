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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56168

Сумских школьников приглашают на спортивный онлайн-конкурс

С 16 ноября до 16 декабря на Сумщине проходит Областное спортивно-массовое онлайн-мероприятие среди учащихся учебных заведений «Мій друг - активний рух».

Для презентации упражнений можно использовать спортплощадки, парковые зоны, зоны для отдыха, домашние условия. В мероприятии могут участвовать все желающие девушки и юноши заведений общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования Сумской области по возрастным категориям: 1) учащиеся 1-4 классов; 2) учащиеся 5-8 классов; 3) учащиеся 9-11 классов; 4) учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования.

Программа мероприятия: короткое представление себя (например, я - Кристина Шевченко, ученица 3-А класса школы № 9, г. Сумы), далее участники представляют комплекс нескольких упражнений: для учащихся 1-4 классов, 5-8 классов - упражнения на гибкость и координацию; для учеников 9-11класив, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования) - упражнения на гибкость, координацию и силу.

Принимается во внимание наличие указанных физических качеств, креативное исполнение с использованием нестандартных исходных положений, способ выполнения в каждой возрастной категории. Продолжительность видеопрезентации - до 1 минуты. Видео о проведении мероприятия направлять на электронный адрес: sumysportosvita@ukr.net.

Требования к видеоотчету: размер не менее 600 пикселей по меньшей стороне, продолжительность до 1 минуты, горизонтальная ориентация кадра и съемка смартфоном.

Спорт
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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