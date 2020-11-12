На Сумщине задержали двух подозреваемых в убийстве в Бердянске Следователями Бердянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам преступления, предусмотренного п. 12 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что 2 октября в Бердянский отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы, 1990 года рождения, о том, что ее сожитель, 1971 года рождения, не вернулся домой, и его местонахождение неизвестно. Через несколько дней тело пропавшего без вести мужчины было найдено в лесополосе, недалеко от места жительства. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть потерпевшего наступила в результате полученных телесных повреждений.

В ходе дальнейшей проверки правоохранители выяснили, что к убийству причастны двое жителей Бердянского района, 1988 и 1989 года рождения. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных и следственных действий работники полиции вышли на след злоумышленников.

11 ноября сотрудники криминальной полиции Бердянского отдела совместно со следователями и при поддержке спецназа Управления КОРД ГУНП в Сумской области задержали фигурантов на территории Недригайловского района Сумской области.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства. Кроме того, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения - содержание под стражей.

Санкцией инкриминируемой фигурантам статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.