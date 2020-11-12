Сумчане голосуют за муниципальные пункты вторсырья Жительница города Елизавета Марченко зарегистрировала в Единой системе онлайн-петиций обращение об оборудовании муниципальных пунктов раздельного сбора вторсырья.

«Проблема с утилизацией твердых бытовых отходов в Сумах остро ощущается уже не один год. И вопрос не только в инвестициях и проектировании мусороперерабатывающих комплексов. Вопрос также в культуре населения по раздельному сбору и наличии соответствующей муниципальной инфраструктуры. С 1 января 2018 г. Украина обязалась сортировать весь мусор по видам материалов, а также разделять его на подходящие для повторного использования, для захоронения и опасные. Об этом говорится в ст. 32 ЗУ «Об отходах», в которой был добавлен соответствующий пункт еще в 2012 году», - отметила автор петиции.

Присоединиться к голосованию можно по ссылке.