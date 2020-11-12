В Сумах объявили предварительные результаты выборов Мэром в третий раз станет Александр Лысенко.

В Сумах подвели итоги голосования на выборах городского головы в двух районных территориальных избирательных комиссиях - Заречной и Ковпаковской. По их результатам, действующий мэр Александр Лысенко опережает оппонента - Вадима Акперова на 9879 голосов избирателей.

«Результаты Заречной ТИК: Вадим Акперов - 8387 голосов и Лысенко Александр - 13662 голоса», - сообщила заместитель председателя Заречной ТИК Владислава Смолянинова.

Результаты выборов в Ковпаковском районе сообщила председатель комиссии Марина Мищенко: «За Акперова проголосовало 8180 избирателей, за Лысенко - 12784 избирателя».

Таким образом, по подсчетам районных комиссий, избиратели Ковпаковского района за Лысенко отдали 61% голосов, за Вадима Акперова - 39%. В Заречном районе: за Александра Лысенко проголосовали 62% избирателей, за Вадима Акперова - 38%. 18 ноября протоколы от районных комиссий передадут в городскую комиссию, где должны объявить окончательные результаты выборов Сумского городского головы, пишет Суспільне.