Сумские чиновники обманули мэра Начальница управления образования Сумского горсовета Антонина Данильченко ввела в заблуждение мэра Сум Александра Лысенко по поводу дистанционного обучения.

По ее словам, по итогам проведенного опроса среди родителей, 84% опрошенных «настаивали» на возвращении детей в школы. Однако вопрос звучал не совсем так: «По Вашему мнению, после окончания карантина организация образовательного процесса должна иметь форму…». Варианты ответа: обычный режим работы – 84%, смешанный (очно-дистанционный) – 12%, полностью дистанционный – 4%.

Именно после карантина родители «настаивали» на очном обучении. Чиновники же предпочли выгнать школьников во время пандемии на учебу…