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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:22181

Сумские чиновники обманули мэра

Начальница управления образования Сумского горсовета Антонина Данильченко ввела в заблуждение мэра Сум Александра Лысенко по поводу дистанционного обучения.

По ее словам, по итогам проведенного опроса среди родителей, 84% опрошенных «настаивали» на возвращении детей в школы. Однако вопрос звучал не совсем так: «По Вашему мнению, после окончания карантина организация образовательного процесса должна иметь форму…». Варианты ответа: обычный режим работы – 84%, смешанный (очно-дистанционный) – 12%, полностью дистанционный – 4%.

Именно после карантина родители «настаивали» на очном обучении. Чиновники же предпочли выгнать школьников во время пандемии на учебу…

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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