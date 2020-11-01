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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55236

Сумские футзалисты примут «Кардинал-Ривне»

АФФК «Сумы» в матче 12-го тура Экстра-лиги примут «Кардинал-Ривне».

Игра состоится в пятницу, 20 ноября. Начало - в 13.00.

Сейчас ривненский коллектив занимает пятую позицию в турнирной таблице, опережая подопечных Ивана Скицко на два очка.

Напомним, что матч в связи с карантинными ограничениями пройдет без зрителей. Ссылка на прямую трансляцию позже.

Спорт АФФК Сумы Футзал

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