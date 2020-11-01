Сумские футзалисты примут «Кардинал-Ривне»

Игра состоится в пятницу, 20 ноября. Начало - в 13.00.
Сейчас ривненский коллектив занимает пятую позицию в турнирной таблице, опережая подопечных Ивана Скицко на два очка.
Напомним, что матч в связи с карантинными ограничениями пройдет без зрителей. Ссылка на прямую трансляцию позже.
9 ноября в Дебрецене в товарищеской игре сошлись сборные Венгрии и Украины....
7 ноября прошла ответная полуфинальная игра кубка Украины 2019/2020 по футзалу среди женских команд....
6 ноября прошли игры 2-го тура предсезонного турнира Ассоциация футзала Сумщины....
Сегодня, 1 ноября, завершился 11-й тур чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
Сегодня, 1 ноября, АФФК «Сумы» сыграет в гостях против «ДЕ Трейдинга» с Донетчины....