Сумские футзалисты примут «Кардинал-Ривне» АФФК «Сумы» в матче 12-го тура Экстра-лиги примут «Кардинал-Ривне».

Игра состоится в пятницу, 20 ноября. Начало - в 13.00.

Сейчас ривненский коллектив занимает пятую позицию в турнирной таблице, опережая подопечных Ивана Скицко на два очка.

Напомним, что матч в связи с карантинными ограничениями пройдет без зрителей. Ссылка на прямую трансляцию позже.