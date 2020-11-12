На Сумщине 19514 случаев COVID-19: подробности По состоянию на 18 ноября в Сумской области 19514 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 611 человек (Сумы - 264, Шостка – 4, Конотоп - 13, Ромны - 8, Ахтырка - 18, Глухов – 12, Лебедин – 31, Белопольский р-н - 22, Бурынский р-н - 38, Глуховский – 11, Конотопский – 5, Кролевецкий р-н – 50, Лебединский р-н - 6, Недригайловский – 26, Ахтырский – 8, Путивльский р-н - 2, Роменский – 7, Середина-Будский р-н – 5, Сумской р-н - 56, Тростянецкий р-н – 26, Ямпольский - 2.

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 283 летальных случая, из них за минувшие сутки - 15 (Сумы - 5, Ромны – 6, Конотоп, Лебедин, Кролевецкий и Ахтырский районы – по 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 7274 человека, из них за минувшие сутки - 309 (Сумы - 59, Ахтырка - 48, Глухов – 19, Лебедин – 17, Бурынский район – 56, Великописаревский – 12, Глуховский – 3, Кролевецкий – 28, Лебединский – 1, Ахтырский – 31, Путивльский район - 2, Роменский – 9, Сумской р-н - 4, Тростянецкий р-н – 7, Ямпольский - 13).