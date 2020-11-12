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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине подростка ударило током на крыше вагона

Происшествие произошло вечером 17 ноября в Шостке. Двое подростков развлекались тем, что бегали по крышам стоящих вагонов - зерновозов, когда одного из них поразило электрическим током.

Сообщение о потерпевшем 14-летнем парне, которого поразило электрическим током, в полицию поступило от медиков. На указанное место немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Как установили правоохранители, пострадавший вместе со своим 12-летний товарищем решили побегать по крышам вагонов-зерновозов, которые в это время стояли на железнодорожной станции. Во время опасных развлечений один из подростков и получил поражение электрическим током.

Вызванные случайными свидетелями медики доставили ребенка в больницу. Парень получил около 50 процентов ожогов поверхности тела.

По данному факту полицейские проводят дальнейшую проверку и обращаются к родителям с просьбой контролировать досуг своих потомков, интересоваться их увлечениями и кругом их друзей. Кроме того, взрослым стоит напомнить своим детям об опасности, которую представляют подобные «развлечения», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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