Сумской водоканал временно приостановит подачу воды на ул. Засумская Для проведения аварийно-ремонтных работ на линии диаметром 150 мм, КП «Горводоканал» приостановит водоснабжение домов на ул. Засумская.

Сумчане не получают воду с 9:00. КП «Горводоканал» извиняется перед потребителями за временные неудобства и отмечает, что после завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена.