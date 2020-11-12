Роменские спасатели ищут мины на Донбассе

Выполнение работ по разминированию участков местности проводится в районе с. Гнутово Донецкой области.
Разминирование местности возле поселка Гнутово - это второй этап проекта, основными задачами которого является выполнение работ по очистке (разминированию) территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, обезвреживанию в установленном порядке выявленных при выполнении работ ВНП.
Уважаемые граждане! В случае обнаружения подозрительных предметов, нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить об опасной находке по телефону «101» или отправить экстренный вызов с помощью мобильного приложения «101»!