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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ахтырке на пожаре спасли мужчину (видео)

17 ноября в 19:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение о задымлении, которое выходит из окон квартиры на 2-м этаже 5-этажного жилого дома по ул. Батюка в г. Ахтырка.

О пожаре сообщили соседи. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 6-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв по вызову, пожарным пришлось использовать специнструменты, чтобы попасть в задымленное помещение. Очаг горения находился на кухне - горели обои и посуда. Дым распространился на всю квартиру. Проведя разведку, в одной из комнат на полу было обнаружено хозяина (1941 г.р.), который не мог самостоятельно покинуть задымленную зону. Мужчину вынеси в безопасное место, от госпитализации он отказался.

В 19:10 возгорание локализовали, в 19:15 ликвидировали.

По словам хозяина, незадолго до пожара, он оставил на кухне без присмотра разогревать пищу, а сам заснул в одной из комнат. Именно из-за собственной невнимательности и игнорирования элементарными требованиями пожарной безопасности человек мог погибнуть, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество
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