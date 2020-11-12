В Ахтырке на пожаре спасли мужчину (видео)

О пожаре сообщили соседи. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 6-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв по вызову, пожарным пришлось использовать специнструменты, чтобы попасть в задымленное помещение. Очаг горения находился на кухне - горели обои и посуда. Дым распространился на всю квартиру. Проведя разведку, в одной из комнат на полу было обнаружено хозяина (1941 г.р.), который не мог самостоятельно покинуть задымленную зону. Мужчину вынеси в безопасное место, от госпитализации он отказался.
В 19:10 возгорание локализовали, в 19:15 ликвидировали.
По словам хозяина, незадолго до пожара, он оставил на кухне без присмотра разогревать пищу, а сам заснул в одной из комнат. Именно из-за собственной невнимательности и игнорирования элементарными требованиями пожарной безопасности человек мог погибнуть, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.